Gebäude am Nordbad in Neuss : „Ringerzentrum“ soll saniert werden

Gebäude am Nordbad in Neuss

Mehrere Vereine nutzen Räume in dem Gebäude am Nordpark. Im Erdgeschoss haben die Ringer ihr Trainingszentrum. Foto: Andreas Buchbauer

Nordstadt Im Trainingsbereich der Ringer des Kraftsportklubs Konkordia fehlt eine Lüftungsanlage, mehrere Räume müssen modernisiert werden. Bei der Finanzierung soll ein Landesprogramm helfen. Das Nutzungskonzept wird angepasst.

Das „Ringerzentrum“ neben dem Nordbad soll modernisiert und kernsaniert werden. Die Maßnahme hängt jedoch von einer Förderzusage durch das Land NRW ab. Rund 3,7 Millionen Euro sollen – so die Hoffnung von Politik und Verwaltung in Neuss – aus dem Landesprogramm Städtebauförderung und dem vom NRW-Heimatministerium angestoßenen Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ fließen. Zehn Prozent der mit insgesamt 4,1 Millionen Euro veranschlagten Maßnahme würde die Stadt Neuss tragen. „Der Antrag auf Fördermittel ist fristgerecht rausgegangen“, erklärt Stadtsprecher Peter Fischer. Jetzt wird im Rathaus auf Post aus Düsseldorf gewartet.

Für den Kraftsportklub (KSK) Konkordia Neuss wäre die Modernisierung und Kernsanierung der seit 2004 vom Verein genutzten Halle ein wichtiges Signal für die Zukunft. Denn die Nachfrage ist groß. „Wir haben in den vergangenen fünf bis zehn Jahren deutlich an Mitgliedern zugelegt“, sagt der KSK-Ehrenvorsitzende Hermann J. Kahlenberg. Das Problem ist folglich nicht der Nachwuchs, sondern die Halle mit den Trainingsmöglichkeiten vor Ort. „Die Umluft funktioniert zum Beispiel nicht, man kann sagen: Das Gebäude schwitzt. Das bedeutet nasse Wände und das Risiko, dass sich Schimmel bildet“, erklärt Kahlenberg.

Entstehung Beim Ringerzentrum handelt es sich um ein Nebengebäude des Nordbades. Es ist aus einer Umbaumaßnahme vorheriger Umkleideräume des Freibades entstanden. Es mangelt jedoch zum Beispiel an einer Lüftungsanlage.

Die Zustände sind im Rathaus bekannt. Das „Ringerzentrum“ an der Neusser Weyhe, das aus einem Umbau der Umkleideräume des Freibades entstanden ist, gilt als sanierungsbedürftig. Im Ringertrainingsbereich im Erdgeschoss fehlt nicht nur eine Lüftungsanlage, auch die Nassräume und die teils leerstehenden, teils von anderen Vereinen genutzten Räume im Gebäude müssen modernisiert werden. Das scheiterte bislang an den klammen städtischen Finanzen. Die Landesförderung soll für Abhilfe sorgen.

Die Grundidee: Mit der Sanierung sollen auch die Nutzungsmöglichkeiten angepasst und erweitert werden. So wurde laut Stadt unter anderem im „Räumlichen Strukturkonzept 2025“ festgestellt, dass in der Nordstadt zusätzlicher Bedarf an einem Ort besteht, der der Integration dient. Daher wurden über die erweiterte sportliche Nutzung hinaus auch die Bedarfe und Nutzungsüberlegungen des Integrationsamtes, der Koordination der Netzwerk- und Quartiersarbeit für Senioren, des Kulturamtes und des Jugendamtes zusammengetragen. Ergebnis: Es soll ein Nutzungskonzept entwickelt werden, das über Sport-, Kultur-, Bildungs-, soziale und Raumangebote hinaus einen gemeinsamen Treffpunkt schaffen kann. Der Fokus soll dabei insbesondere auf demografische und kulturelle Vielfalt gelegt werden.