Konzert im Neusser Kulturkeller Wenn Elektromusik auf Lyrik trifft

Hat Rike Casper anfangs mit Lyrik-Klassikern gearbeitet, widmet sie sich nun vor allen Dingen zeitgenössischen Gedichten. In ihrem Album hat sie einen Fokus auf Gegenwartspoesie aus Island, Deutschland und Brasilien, die in die deutsche Sprache übertragen wurden, gelegt. Sie alle stammen aus dem Elif-Verlag, der in diesem Jahr mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet wurde. Gegründet wurde er 2011 in Nettetal von Dinçer Güçyeter, der selbst Gedichte schreibt. 2021 hat er etwa den Gedichtband „Mein Prinz, ich bin das Ghetto“ veröffentlicht, der schließlich die Zustimmung der Jury zum Peter-Huchel-Preis erhielt. „Wir freuen uns sehr, dass er sich auf das Experiment der Klangkunst eingelassen hat“, sagt Pressesprecherin Ulrike Brinkmann. Überhaupt denkt sie, dass die Form der Darstellung gut in die Zeit der sozialen Medien passe, in denen Informationen in einer Kurzfassung dargestellt werden. Ähnlich verhalte es sich bei hochverdichteter Lyrik.