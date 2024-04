Neusser Unternehmen feiert 30. Geburtstag Rieck Entsorgungs-Logistik setzt auf neue Anlagen

Ob Kreislaufwirtschaft, erweiterte Herstellerverantwortung oder verpflichtende Recyclingquoten – bei der Rieck Entsorgungs-Logistik aus Neuss kommen die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen direkt auf dem Betriebsgelände an. So sollen bis 2030 EU-weit 70 Prozent der Verpackungsabfälle recycelt werden. Schon vor zehn Jahren startete Rieck die eigene Kanalballenpressanlage. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden so erstmals mehr als 30.000 Tonnen Altpapier sortiert, aufbereitet und verpresst. Jetzt investiert das Unternehmen in eine eigene Styroporrecyclinganlage. Sie komprimiert Verpackungsstyropor – einen der weltweit mit am häufigsten generierten Abfallstoffe. Anschließend kann es als Rohstoff zur Herstellung von neuem Styropor, Bekleidung oder Wärmedämmung genutzt werden. Bereits im ersten Jahr rechnet Rieck mit einer Recyclingmenge von rund 16.000 Kubikmetern.