Straßenbahnen in Neuss Rheintakt gilt vorerst nur für die U 75

Sascha Karbowiak (SPD), Vorsitzender dieses Gremiums, begrüßt – bei aller Unvollständigkeit – die Umstellung. „Wir freuen uns, dass durch den Rheintakt die Taktzeiten der Straßenbahnen insbesondere in den Abendstunden und am Wochenende deutlich verbessert werden“, sagt der SPD-Politiker. Dadurch werde auch die kostenlose Straßenbahn in der Innenstadt noch attraktiver, auch wenn es dabei bleibt, dass diese Linie 709 samstags nicht durch die Innenstadt fährt. Im nächsten Schritt soll in einem Workshop, der mit den Stadtwerken geplant ist, nach Karbowiaks Darstellung besprochen werden, „wie in den Abendstunden die Busverbindungen entlang der Straßenbahn-Haltestellen noch verbessert und attraktiver gestaltet werden können“.