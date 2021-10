Einkaufen in Neuss : Rheinparkcenter kämpft um Shopping-Sonntage

Neuss Am verkaufsoffenen Sonntag konnten sich das Rheinparkcenter sowie Möbel Höffner nicht beteiligen. Nach einer Klage der Gewerkschaft Verdi war dies nur den Innenstadt-Händlern möglich. Für 2022 planen Rheinparkcenter und Möbel Höffner nun eigene Aktionen.

Besucher der Neusser Innenstadt hatten am Sonntag nicht nur die Möglichkeit, Gaukler, Spezial-Händler und Liveshows auf dem Mittelaltermarkt zu bestaunen, sondern auch zu einer Shopping-Tour. Schließlich öffneten in der Zeit von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der City.

Wer allerdings dachte, dies gelte – wie bei Shopping-Sonntagen in Neuss eigentlich üblich – auch für das Rheinpark-Center und Möbel Höffner, der wurde enttäuscht. Schließlich hat die Stadt jüngst die von Verdi beklagte „ordnungsbehördliche Verordnung über das Öffnen von Verkaufsstellen in der Stadt Neuss“, die seit 2007 galt, außer Kraft gesetzt. Zu beanstanden hatte die Gewerkschaft an der Neusser Satzung unter anderem, dass sie keine Festlegungen zur räumlichen Begrenzung der Veranstaltungsfläche machte und auch keine Prognose zu Besucherzahlen berücksichtigte. Die ist aus Verdi-Sicht aber nötig. Eine Konsequenz ist, dass sich Rheinpark-Center und Möbel Höffner nicht mehr einfach an die verkaufsoffenen Sonntage in der Innenstadt „dranhängen“ können.