Landschaftsverband zeichnet Unternehmerin aus Neuss aus Rheinlandtaler für Jutta Zülows soziales Engagement

An sie wandte sich Zülow zu allererst, nachdem sie aus der Hand von Karin Schmitt-Promny, der stellvertretenden Vorsitzenden der Landschaftsversammlung Rheinland, die Auszeichnung entgegengenommen hatte. Sie nehme den Preis stellvertretend für sie alle an, sagte Zülow bei der Feierstunde am Firmensitz auf Gut Gnadental und stellte klar: „Ihr seid es, die das soziale Engagement, das von hier geleistet wird, erst möglich macht.“ Denn weil jeder Einzelne einen guten Job mache, fügte sie hinzu, würde die Zülow AG überhaupt erst in die Lage versetzt, sich sozial in die Gesellschaft einbringen zu können.