Neusser Unternehmen feiert Innovation „Oscar-Moment“ in der Rheinland Versicherungsgruppe

Mehr als 600 Gäste hatten sich am Mittwoch auf dem Rheinlandplatz versammelt. Während die einen in Gesprächen mit Kollegen vertieft waren, lauschten die anderen einem der zahlreichen Vorträge. Von Berichten über neue Technologien, die das Büro verändern über Diskussionen zum Thema Regulatorik und Innovation bis hin zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Versicherungsbranche – die Mitarbeiter konnten sich ganz nach den eigenen Interessen weiterbilden und inspirieren lassen. Denn genau darum ging es laut Rheinland-Vorstandsmitglied Ulrich Hilp: Information, Inspiration und Innovation. „Wir wollen unsere Mitarbeiter dazu ermutigen, neugierig zu bleiben und die Kunden im Blick zu behalten“, betonte Hilp. Andreas Schwarz, ebenfalls Mitglied des Vorstands, beschreibt den Tag als eine Mischung zwischen Inhalt und Entertainment, welcher den Zukunftskurs, den die Versicherungsgruppe seit der Gründung verfolge, widerspiegelt.