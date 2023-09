Obdachlosenhilfe in Neuss „Wenn der Pegel so bei zwei Promille liegt, verlassen sie häufig das Haus"

In den durchschnittlich etwa vier Sitzungen im Jahr geht es darum, Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene zu erörtern und individuelle Hilfsangebote zu gestalten. Dazu gehört auch, dass die Mitglieder des Kontrollgremiums stets die Orte und Plätze in der Stadt im Blick behalten, an denen sich die Betroffenen aufhalten, dass sie Veränderungen und Auffälligkeiten frühzeitig wahrnehmen, um so Handlungsoptionen abwägen zu können. Das baut auch Vertrauen auf. Man kennt sich, kennt die Obdachlosen und kann vertraulich sprechen. Hat ein Betroffener einen Leistungsanspruch? Wo kann wer ihn wie am besten ansprechen? Welche Hilfen aus dem breiten Spektrum der Angebote passen am besten?