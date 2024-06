Rheinland Klinikum – Berater erwägen auch Insolvenz in Eigenverwaltung Neuer Anlauf von Kreis und Stadt Neuss im Krankenhausstreit?

Rhein-Kreis · Vor Gremiensitzungen in dieser Woche deutet sich Bewegung im Streit um die Zukunft des Rheinland Klinikums an. Gleichzeitig haben Berater Sanierungsoptionen geprüft und schließen auch Standortschließungen und bestenfalls eine Insolvenz in Eigenverwaltung nicht aus.

25.06.2024 , 17:15 Uhr

Das Rheinland Klinikum wartet dringend auf Entscheidungen seiner Gesellschafter zur Struktur der Standorte und zur finanziellen Unterstützung. Foto: Frank Kirschstein

Von Frank Kirschstein Redaktionsleiter Neuß-Grevenbroicher Zeitung