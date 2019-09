Rheinisches Oktoberfest in Neuss : Karten für Oktoberfest-Party mit Mickie Krause gewinnen

Neuss Vom 27. September bis 5. Oktober lockt das „Rheinische Oktoberfest“ in den Rennbahnpark. Mit dabei sind unter anderem die Ballermann-Stars Mickie Krause und Willi Herren, Partyschlager-Queen Anna Maria Zimmermann und die Kölsche Kultband „Die Höhner“.

Die einzelnen Tage stehen stets unter einem Motto. Los geht’s am 27. September mit dem „Almauftrieb“ mit Senkrechtstarter Jack Gelee. „Schlagergaudi“ heißt es am 28. September, auf der Bühne sorgt Partyschlager-Queen Anna Maria Zimmermann für Stimmung, außerdem sind DJ Robert Laube und die „Alarm“-Partyband dabei. Beim „Bergfest“ am 2. Oktober schlägt das Kölsche Herz in Neuss – mit „Die Höhner“. Mickie Krause verwandelt das Festzelt am 3. Oktober in einen „Hexenkessel“, ebenso wie am Tag davor spielt auch die Wiensband „Die Emsperlen“ auf. Am 4. Oktober kommt DJ Ötzi zur „Hüttengaudi“, am 5. Oktober ist Willi Herren der Stargast beim „Almabtrieb“.