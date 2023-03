Neuer Termin in Neuss Rheinische Landestheater sagt Premiere am Wochenende ab

Sie findet nun am Freitag, 14. April, um 20 Uhr statt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Auch die Vorstellungen am 26. und 28. März von „Peer Gynt“ entfallen. Sie werden auf den 12. Mai und 5. Juni verschoben. Statt der Premiere ist am Samstag, 11. März, 20 Uhr das Stück „Hamlet – leicht gekürzt“ gezeigt. Das Premierenpublikum darf die neue Vorstellung „Hamlet – leicht gekürzt“ am 11. März kostenlos besuchen, teilt das Theater mit. Alle weiteren Tickets kosten einheitlich 5 Euro.