Investition in Neuss Rhein-Kreis baut neue Förderschule im Hammfeld

In dieser Schullandschaft unterhält der Kreis aktuell acht Förderschulen, von denen drei ihren Schwerpunkt auf die Geistige Entwicklung legen. Dabei handelt es sich um die Sebastianusschule in Kaarst, die Mosaik-Schule in Grevenbroich sowie die Schule am Nordpark. Die Schülerzahlentwicklung an den Schulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung wies in den vergangenen drei Jahren einen Anstieg von sechs Prozent aus. Laut Schulentwicklungsplan ist davon auszugehen, dass sich die Zahlen auch weiterhin auf diesem hohen Niveau bewegen und es nun darum gehen muss, den Förderschulen eine Zukunftsperspektive zu eröffnen. Bei der Planung der neuen Schule wurden auch der Erweiterungsbau für die Mosaik-Schule und die mögliche Kapazitätserweiterung am Standort Sebastianus-Schule berücksichtigt. Als Baugrundstück bietet sich das freie Grundstück in der Nachbarschaft zum BTI im Neusser Hammfeld an. Die schon etatisierten Gelder für den Ankauf eines Grundstücks an anderem Ort können so für den Neubau eingesetzt werden.