Im Zeughaus Neuss : Rhein-Gin-Festival geht in die dritte Runde

Das Kult-Getränk Gin ist weiterhin beliebt bei Genießern. Foto: Pixabay

Neuss Diese Nachricht dürfte Musik in den Ohren aller Wacholderschnaps-Liebhaber sein: Nach den Erfolgen in 2018 und diesem Jahr wird das Rhein-Gin-Festival 2020 in die dritte Runde gehen. Es gibt wieder rund 45 Aussteller.

Das teilte die Neuss Marketing GmbH jetzt mit, die das Festival in Zusammenarbeit mit der „rauchbar“ in Neuss organisiert. Stattfinden wird es vom 8. bis zum 10. Mai im Zeughaus, Markt 42-44.

Ein genaues Datum für den Beginn des Kartenvorverkaufs steht noch nicht fest, nach Angaben von Lars Faßbender von Neuss Marketing wird ein Termin Ende Oktober, Anfang November angepeilt. Gerade diejenigen, die sich Tickets für den Samstag sichern wollen, sollten sich dann beeilen. Denn dieser Tag hat sich bei den ersten beiden Events als besonders begehrt erwiesen. Für Faßbender steht fest: „Der Gin-Hype hält an!“ Darum habe man sich auch dazu entschieden, sich auch im kommenden Jahr voll und ganz auf den Wacholder-Schnaps zu konzentrieren. Doch in den kommenden Jahren könnte das Event weiter ausgebaut werden – mit Spirituosen aller Art. Die Aussteller-Akquise stellt für die Organisatoren keine große Herausforderung dar. Sie haben vielmehr die Qual der Wahl. „Die Interessenten kommen bereits jetzt auf uns zu“, sagt Faßbender. Allerdings: Aufgrund der begrenzten räumlichen Kapazitäten in der Pegelbar ist es nicht möglich, mehr Aussteller nach Neuss zu holen. So werden es auch 2020 insgesamt 45 sein. „Wir haben überlegt, den Freithof dazu zu nehmen, aber wenn es regnet, haben die Händler dort einen entscheidenden Nachteil“, sagt Faßbender. Eine Änderung gibt es allerdings doch im kommenden Jahr: Für die Aftershowparty wird es erstmals Karten im Vorverkauf geben. Fand diese bislang in der Wunderbar statt, steht Neuss Marketing nun in Verhandlungen mit der Pegelbar.

Das Konzept des Festivals ist so simpel wie erfolgreich: Die Besucher können verschiedene Gin-Sorten, nationale sowie internationale und auch regionale Marken, probieren und haben die Chance, Gespräche mit den Machern des Kultgetränks zu führen. Informationen gibt es auch online unter der Adresse www.rheinginfestival.de.

(NGZ)