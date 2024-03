Fotos Rezept-Tipps für den Osterbrunch

Ohne Osterlamm kein Osterbrunch: In der Bäckerei und Konditorei Wiljo Klein in Uedesheim werden die Lämmer aus Sandteig und mit Staubzucker-Fell noch nach altem Rezept gebacken. Und das seit 1902. Die Lämmer sind Teil einer großen Auswahl an österlichem Gebäck.