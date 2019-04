Badesaison in Neuss : Reuschenberger See wird auch 2019 noch kein Badegewässer

See und Südbad bleiben weiter durch einen Zaun getrennt. Foto: Stadt Neuss

Neuss Die im September gestarteten Umbauarbeiten am Südbad kommen gut voran und sollen so rechtzeitig fertig werden, dass das Freibad wie geplant im Sommer genutzt werden kann. Das gilt allerdings nicht für den angrenzenden Reuschenberger See.

Von Christoph Kleinau

Zwei Jahre nachdem in der Diskussion über ein Bäderkonzept die Idee geboren wurde, einen Teil des Sees zum Badegewässer zu machen und dem Südbad zuzuschlagen, sagt Sportdezernent Matthias Welpmann klar: In diesem Jahr wird das nichts.

Grundsätzlich, so wiederholt der Beigeordnete die seit zwei Jahren vertretene Ansicht, sei das Projekt realisierbar. Aber weil die Neusser Bäder und Eissporthallen GmbH als Bauherr in einem Landschaftsschutzgebiet aktiv werden will, ist die Befreiung von einigen bestehenden Auflagen die Voraussetzung für einen Badesee. Das macht das Genehmigungsverfahren aufwändig. Gleich mehrere Büros sind nach Welpmanns Darstellung aktuell damit beschäftigt, Gutachten technischer, aber auch naturschutzfachlicher Art zu erstellen, die dann mit dem Genehmigungsantrag einzureichen sind. „Der Planungsstand ist noch nicht so weit, dass wir etwas zeigen könnten“, sagt Welpmann, doch soll das Projekt im Laufe des Jahres konkreter fassbar gemacht werden. „Wir sind dran“, sagt Welpmann, doch kenne er die Genehmigungsanforderungen im Detail noch nicht. Demzufolge sind auch die entstehenden Kosten nicht bis hinter das Komma definiert.