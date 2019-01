Reuschenberger Bürger-Schützen-Verein : Strahl ist neuer Präsident der Reuschenberger Schützen

Reuschenberg Ein personeller Wechsel an der Spitze soll der erste Schritt aus der Krise sein: Seit Montagabend führt mit Wolfgang Strahl (57) ein neuer Mann die 550 Schützen in Reuschenberg an. Zuvor hatte Präsident Hardi Nottinger den Weg frei gemacht.

Er trat zurück. Da Strahl, von 2011 bis 2016 Vizepräsident des Vereins, zuletzt als „einfacher Jäger“ mit marschierte, musste er zunächst ins Komitee berufen werden, damit er anschließend zum Präsidenten gewählt werden konnte – einstimmig.

Strahl ist dem Brauchtum eng verbunden. 1977 begann er bei den Regimentsbläsern, zwischenzeitlich engagierte er sich bei den Karnevalisten von Grün-Weiß, deren Präsident er war, ehe er 1999 zu den Schützen zurückkehrte. 2002/2003 regierte er als Schützenkönig, arbeitete in verschiedenen Funktionen im Komitee mit. Beruflich trägt er als geschäftsführender Gesellschafter bei einem Dienstleister in Würselen Verantwortung, der sich auf das Reparieren von Pumpen und Motoren spezialisiert hat.



Die Wahl von Wolfgang Strahl zum Präsidenten setzt den vorläufigen Schlusspunkt unter turbulente Wochen, die bei der Hauptversammlung mit der Nichtwahl von „Vize“ Detlef Kaiser und einem schlechten Ergebnis für Präsident Nottinger begonnen hatten.

Wolfgang Strahl freut sich auf die neue Aufgabe. „Ich bringe Erfahrung mit“, sagt der neue Schützen-Chef, „und ich werde für frischen Wind sorgen.“ Ihm sei wichtig, dass Wir-Gefühl im Verein zu stärken, gelobt Transparenz und Entscheidungen im Einvernehmen mit den Schützen. Daher wird er sich im Herbst bei der Jahreshauptversammlung freiwillig als Präsident im Amt bestätigen lassen. In diesem Geist kündigt er Reformen an. So strebt Strahl eine Satzungsänderung an. Wie im Neusser Bürger-Schützen-Verein soll in Zukunft auch in Reuschenberg der Präsident von allen Mitgliedern für eine dreijährige Amtszeit gewählt werden.

(lue-)