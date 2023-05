Tat in Neuss-Reuschenberg Geldautomat gesprengt - erhebliche Schäden

Neuss · In der Nacht zu Freitag haben unbekannte Täter einen Geldautomaten an der Bergheimer Straße in Neuss gesprengt. Unklar ist, ob sie Beute gemacht haben. Der Tatort ist abgesperrt.

05.05.2023, 08:42 Uhr

Die Bergheimer Straße ist am Freitagmorgen wegen der Trümmerteile noch gesperrt. Die Polizei bestätigte die Sprengung des Geldautomaten unserer Redaktion. Noch ist unklar, ob die Täter Beute gemacht haben. Sie konnten offenbar fliehen. Radio News 89.4 meldet, dass es erhebliche Beschädigungen gibt und auch die Hausfassade betroffen sei. Laut Polizei sei das Haus aber noch bewohnbar. Mehr in Kürze

