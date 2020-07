Verkehrsberuhigung in Neuss : Bergheimer Straße ist nur schwer zu entschärfen

Neuss Die Neusser Politik will den Verkehrsfluss verlangsamen und die Situation für Fußgänger verbessern. Der Stadt fällt dazu allerdings wenig ein.

Eine Verlängerung der Grünphasen für die Fußgänger geht zu Lasten der Autofahrer. Keine gute Idee für eine der bedeutendsten Hauptverkehrsachsen in der Stadt, die die Gartenvorstadt nicht nur mit der Innenstadt verbindet, sondern wegen der Autobahn-Anschlussstelle Reuschenberg auch Bedeutung für den überörtlichen Verkehr hat. Damit der Verkehr möglichst störungsfrei und zügig fließt, wurden in beide Fahrtrichtungen „Grüne Wellen“ geschaltet, damit die 30.000 Fahrzeuge pro Tag überhaupt abgewickelt werden können. Insbesondere wenn man sich die Kreuzung Bergheimer Straße/Am Südpark anschaut, stelle man fest, so Hölters, „dass das heutige System bereits im jetzigen Zustand an seine Grenzen kommt.“ Aussichtslos ist das Vorhaben nicht, die Grünphasen so zu schalten, dass Fußgänger ohne Zwischenstopp auf der Mittelinsel die Straße überqueren können. Aber aufwendig. Eine Machbarkeitsstudie müsste her, die dann auch tatsächlich alle Kreuzungen zwischen der Autobahn und der Einmündung Erprather Straße in den Blick nimmt. Kosten alleine dafür: Rund 50.000 Euro.