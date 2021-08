Beliebte Einrichtung in Neuss-Norf : Rettung für die Kleiderstube

Das neue Team der Kleiderstube (v.l.): Barbara Kessel, Ulrike Zehner, Brigitte Seelig, Barbara Platzek und Nicole Heidel. Auch Teil der Mannschaft, aber nicht auf dem Bild: Elke Dathe, Karin Scholz und Silvia Wessels. Foto: Andreas Woitschützke

Norf Eigentlich stand die beliebte Einrichtung in Norf vor dem Aus. Doch nun haben sich acht Frauen zusammengetan – um den Fortbestand der Kleiderstube zu sichern. Was ist ihre Motivation?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Sommerfeld

Eine Geschichte mit Happy End! Wer günstige Kleidung sucht oder gut erhaltene Sachen spenden möchte, kann jetzt wieder die Kleiderstube an St. Andreas ansteuern. Dort hat sich nach einem Bericht in der NGZ nun ein neues Team von acht Frauen zusammengefunden. Diese hatten gelesen oder von Freundinnen gehört, dass das vorherige Team aus Altersgründen zurückgetreten war und die Schließung der beliebten Einrichtung drohte – und meldeten sich daraufhin im Pfarrbüro.

Nach einer zusätzlichen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie ist jetzt wieder neues Leben in die Räume neben der Pfarrkirche eingekehrt. Dienstags von 15 bis 17 Uhr kann gestöbert und gekauft werden, der Erlös geht an die Caritas.

Kleiderspenden werden ausschließlich in dieser Zeit persönlich angenommen. „Bitte keine Tüten vor die Tür stellen“, betont Barbara Platzek, Sprecherin des neuen Teams. Die gespendete Kleidung sollte zudem sauber, tragbar und vollständig sein. Der Zugang zur Kleiderstube der Pfarrei St. Andreas liegt an einem Fußweg zwischen der Kirche und dem Parkplatz an der Sankt-Andreas-Straße.

Wer dort die Kellertreppe hinuntergeht, findet in zwei Räumen ein großes Second-Hand-Sortiment vor: Hosen, Poloshirts, Bettwäsche und vieles mehr liegen säuberlich gefaltet in den Regalen, auf den Kleiderstangen hängen Westen in allen Farben, leichte und dicke Mäntel und Jacken, Blusen, Hemden und Herren-Sakkos.

Die Auswahl ist vielfältig, die Preise sind niedrig: Eine Krawatte gibt es für 50 Cent, einen Schlafanzug für einen Euro und einen Herrenanzug für fünf Euro. „Wir haben uns vor einigen Wochen hier getroffen, alles gründlich sauber gemacht und die komplette Kleidung sortiert“, berichtet Barbara Platzek. Auch einen größeren Spiegel haben die ehrenamtlich tätigen Damen aufgehängt, „damit man sich beim Anprobieren besser sehen kann“.