Service am Neusser Hauptbahnhof : Rettung für das Reisezentrum

Neuss Seit Anfang Oktober ist das Reisezentrum der Deutschen Bahn am Neusser Hauptbahnhof geschlossen. Viele Fahrgäste reagierten mit Unverständnis. Nun zeichnet sich eine Lösung ab, die bereits zum 1. Januar 2020 greifen soll.

Es war eine Nachricht, die bei zahlreichen Fahrgästen für Kopfschütteln sorgte: Seit Anfang Oktober ist das Reisezentrum am Neusser Hauptbahnhof dicht. Dabei hatte die Deutsche Bahn eigentlich zuvor mitgeteilt, erst zum Jahreswechsel die bemannten Schalter zu schließen. Der Grund: Ab dem 15. Dezember dieses Jahres übernimmt die Transdev Vertrieb GmbH den Verkauf von Nahverkehrstickets an den Bahnhöfen und Schienenpersonen-Nahverkehr-Haltepunkten im VRR.

Doch jetzt gibt es gute Nachrichten für Fahrgäste am Neusser Hauptbahnhof. Denn das Reisezentrum soll zum 1. Januar 2020 wieder öffnen. Betrieben wird es von Dennis Trockenbrodt, ein 35 Jahre alter Kaufmann für Tourismus und Freizeit, der bereits in Lüdenscheid eine DB-Agentur betreibt. Ihm liegt bereits ein Vertrag des Vermieters (DB Station & Service) vor. „Für Fahrgäste ändert sich nichts“, sagt Trockenbrodt. So sollen an den neu eröffneten, bemannten Schaltern dieselben Tickets verkauft werden wie früher. „Der einzige Unterschied ist die fehlende Konzernkleidung“, sagt der künftige Betreiber.