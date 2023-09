Pierburg-Werk in Neuss Abbruch von einem Stück Firmen-Geschichte

Am Ende hatte die Konstruktion den Baggern der Firma Laarakkers nicht mehr viel entgegen zu setzen. Innerhalb weniger Tage hatte das Abbruchunternehmen die letzte Fertigungshalle mit ihrem markanten „Sägezahndach“ auf dem Gelände der Industriebrache „Pierburg alt“ niedergelegt, den Bauschutt geshreddert und zum Teil abgefahren. Noch bis zum Jahresende wird das Abrissunternehmen damit zu tun haben, ein angrenzendes Bürohaus niederzulegen. Damit erinnert bald nichts mehr an den Produktionsstandort des Automobilzulieferers Pierburg, der sich 1947 in Neuss niederließ und ab 1960 zwischen Düsseldorfer Straße und Leuschstraße das damals europaweit modernste F & E-Zentrum zur Reduzierung von Schadstoffemissionen etablierte.