Gastronomie in Neuss Restaurant „Zum Stübchen“ kündigt Schließung an

Ein kleines Trostpflaster inmitten der traurigen Nachricht für Stammgäste gibt es dann doch: Sie werden das gesamte nächste Jahr Zeit haben, sich von ihrem „Stübchen“ zu verabschieden. Am 31. Dezember 2024 gehen in dem Restaurant an der Preußenstraße dann aber die Lichter aus. „Dann endet unser Pachtvertrag, den wir nicht verlängern werden“, kündigt Inhaber Axel Buß an. Aus gesundheitlichen Gründen habe er sich dazu entschieden, beruflich kürzer zu treten – weg vom zehrenden Gastronomie-Geschäft in den Lebensmittel-Verkauf. Zumindest ist das der aktuelle Plan.