Restaurant an der Preußenstraße Das Neusser „Stübchen“ öffnet nicht mehr

(jasi) Wer sich bei Google über die Öffnungszeiten des Restaurants „Zum Stübchen“ informieren möchte, bekommt bereits „Dauerhaft geschlossen“ in roten Buchstaben angezeigt. Stammgäste dürften verwundert sein, schließlich hatte das Lokal an der Preußenstraße eigentlich erst zum Jahresende schließen wollen. „Dann endet unser Pachtvertrag, den wir nicht verlängern werden“, kündigte Inhaber Axel Buß bereits Ende 2023 im Gespräch mit unserer Redaktion an. Aus gesundheitlichen Gründen habe er sich dazu entschieden, beruflich kürzer zu treten – weg vom zehrenden Gastronomie-Geschäft.