Restaurant in Neuss : „Zum Stübchen“ schließt nach 24 Jahren

Neuss Die kulinarische Landschaft in Neuss verliert im kommenden Jahr einen wichtigen Eckpfeiler. Das über die Stadtgrenze hinaus bekannte Restaurant „Zum Stübchen“ an der Preußenstraße schließt ab dem 1. Mai 2023.

Was ebenfalls nicht vergessen werden darf: Kurz vor Ausbruch der Pandemie sahen sich die Verantwortlichen mit einem immensen Wasserschaden konfrontiert, der das Inventar zu fast 90 Prozent unbrauchbar machte. Von der Politik allein gelassen fühlt sich Buß nur bedingt. „Die Hilfen während der Corona-Zeit waren nicht schlecht“, sagt er, äußert jedoch in Bezug auf die Energiekosten-Explosion große Sorgen. Der Tenor: Sollte die Politik nicht bald eingreifen, werden viele Betriebe insolvent gehen: „Das betrifft aber nicht nur uns Gastronomen, sondern alle.“ Es war der 15. Januar 1999, als Axel und Annett Buß das Restaurant übernommen haben und es direkt schafften, die bestehende Stammkundschaft weiter zufriedenzustellen.

„Der Übergang war fließend“, sagt Buß, der einen Schwerpunkt auf die französische Küche legt, mittlerweile aber auch noch andere internationale Gerichte kreiert. In der Kundschaft hat die Nachricht über die Schließung für Betroffenheit, aber auch für Verständnis gesorgt. Positiv: Für die letzten Monate steigt die Anzahl der Reservierungen bereits spürbar an. Und nach der Schließung? Da es für den Ruhestand für das Ehepaar (beide sind 49 Jahre alt) noch zu früh ist, werden sich Annett und Axel Buß umorientieren müssen. „Wir sind noch nicht ganz schlüssig, in welche Richtung wir gehen werden“, so der Gastronom.