Thema: Neustart der Gastronomie in Neuss : Talk auf dem blauen NGZ-Sofa wieder mit Publikum

Gastronom Werner Galka (l.) und „Bürger“-Präsident J.-Andreas Werhahn. Foto: Ludger Baten

Neuss Das blaue NGZ-Sofa kommt als Live-Veranstaltung zurück. Nach der monatelangen Zwangspause, von Pandemie und Lockdown diktiert, wird am Dienstag (27.) kommender Woche wieder vor Publikum getalkt.

Ort des Geschehens wie vor der Corona-Pause: das Restaurant Essenz im Gesellschaftshaus der Bürgergesellschaft an der Mühlenstraße in Neuss. Das Thema ist passend zum Standort gewählt: Der Restart der (Neusser) Gastronomie im allgemeinen, der Essenz-Neustart mit neuem Pächter in der „Bürger". Ab 18.30 Uhr stellt sich ein Trio den Fragen von Moderator Ludger Baten. Den Anfang macht Hausherr J.-Andreas Werhahn. Der „Bürger"-Präsident wird berichten, wie ein Verein mit nahezu 500 Mitgliedern durch den Lockdown gekommen ist, sein 160-jähriges Bestehen dennoch feierte und mit welchen Angeboten das Vereinsleben wieder auf Betriebstemperatur gebracht werden soll.

Eine wichtige Säule in dem Zukunftskonzept der „Bürger“ ist die Gastronomie. Nach dem überraschenden Tod von Wolfgang Poluzny im Oktober 2020, der viele Jahre hinter Herd und Tresen der Essenz stand, hat nun Werner Galka die Regie übernommen. Der erfahrene Gastronom, der in Neuss auch die Wunderbar, das Neue Marienbildchen oder die Wetthalle betreibt, will mit seiner Familie die Essenz zu einem Ort der Begegnung und der Genüsse machen. Dritter Talkgast ist Oliver Lebioda, der mit Gasthaus und Partyservice an der Geulenstraße zu den kreativen Gastronomen und Adressen in Neuss zählt – nicht nur auf der Furth.