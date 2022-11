Konzert in Neuss : Ein Wiegenlied des Todes erklang in der Quirinusbasilika

Neuss Das Requiem op. 9 des französischen Organisten Maurice Duruflé erklang jetzt im Quirinusmünster. Weit mehr als 100 Zuhörer verweilten in langer Zeit der Stille, bevor sehr starker Beifall das Konzert auszeichnete.

Am Vorabend des Allerseelentages improvisierte Elmar Lehnen, Organist der Kevelaerer Marienbasilika, an der großen Orgel der Neusser Quirinusbasilika über das „Dies irae“ (Tag des Zornes): Der mittelalterliche Hymnus über das Jüngste Gericht ist Teil des Stundengebetes an Allerseelen.

Das Requiem endet mit „In paradisum“ aus den Exequien, in dem ein ruhiger siebenstimmiger Schlussakkord Hoffnung auf ein Weiterleben im Paradies macht. Bereits zuvor hatte die Ostermotette „Alleluja“ von Colin Mawby dieser Hoffnung Ausdruck gegeben. In weiteren drei Motetten, so auch in „I will lift up“ von David Briggs, hatte der Capellaleiter und Münsterkantor Joachim Neugart eindrucksvoll bestätigt, dass „Hilfe von dem kommt, der Himmel und Erde gemacht hat“.