Ökumenisches Chorprojekt in Neuss Am besten singt es sich zusammen

Es wird gebrummt und geblasen, gezischt und gesummt an diesem Morgen in der Trinitatiskirche in Rosellerheide. Zum Probenwochenende des ökumenischen Projektchors der Evangelischen Kirchengemeinde Am Norfbach und der Katholischen Kirche in Neuss sind gut 50 Sänger zusammengekommen und wärmen sich unter der Regie von David Jochim, Kantor der Evangelischen Kirchengemeinde Am Norfbach, zunächst auf. Nach der erfolgreichen Aufführung der Bachkantate am ersten Advent 2022 und der Vierne-Messe im Juni dieses Jahres ist es bereits das dritte musikalische Projekt, das er mit seinem katholischen Kollegen Nikodem Chronz realisiert.