Autorin erzählt in Neuss vom Dating Von High-Heels-Schenkern und Dampfplauderern

Dieser Optimismus führte jetzt auch zu einer bemerkenswerten Lesung in ihrem Geschäft. Zu Gast war die Autorin Renate Kaiser, die aus ihrem in diesem Jahr erschienen Buch „Ich date – also bin ich“ las. Vorab muss man wissen: Renate Kaiser (58) hat sich nach 23 Ehejahren von ihrem Mann getrennt – die gemeinsame in Neuss geborene Tochter war 18 Jahre alt – und hat in zahllosen Onlinedatings, wie sie selbst feststellt, nach einem Partner gesucht. Ihre dabei gemachten Erfahrungen schildert sie in 38 Kurzgeschichten auf 288 Seiten.