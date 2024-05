Neues Format in Neuss Renas Sido bei Untold-Premiere

(NGZ) Das ist eine Geschichte von grausamer Flucht, wie sie heute weltweit millionenfach erlebt wird. Renas Sido hat damit nicht nur das Buch „Wo sind meine Olivenbäume“ damit gefüllt, sondern sie nun auch bei dem neuen Format „Untold“ im Further Hof erzählt. Organisiert wurde die Veranstaltung von Şamil-Said Özçelik und seiner Frau Elena, die den kurdischen Syrer Renas Sido vor vollbesetztem begrüßten. Die Flucht vor dem Bürgerkrieg in Syrien 2011 durch Länder des Nahen und Mittleren Ostens ist sein Thema.Anschließend – und das gehört zu dem Format – gab es eine Fragerunde. Warum er denn sein Buch „Wo sind meine Olivenbäume?“ geschrieben habe, wollte ein Zuhörer wissen. „Das war für mich ein Ventil, meine ganz persönlichen Probleme hinter mir zu lassen“, antwortete der Referent. Sido ist als Jobpate aktiv und begleitet andere junge Leute durch ihre Ausbildung. Dazu bringt Sido seine „deutsche Mutter“ Ines Kolender ins Spiel. Sie habe ihn in Neuss von Anfang an unterstützt. Ein Zuschauer wundert sich, wie Renas Sido mit dem Erlebten klarkommt. Renas´ Antwort: „Hilfe annehmen und niemals aufgeben.“ Die anschließenden Dankesworte von Şamil-Said Özçelik gingen in lang anhaltendem Applaus der Besucher unter. Auch weitere Untold-Abende sind in Planung, die Termine werden noch bekannt gegeben.