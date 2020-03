Unterstützung aus Neuss : Rekordspende von 65.000 Euro für Burundi

Das Burundi-Komitee setzt sich mit seiner Spende für eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung in dem afrikanischen Land ein. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Neuss Zufriedene Gesichter beim 1966 von der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) gegründeten Burundi-Komitee: Vorsitzende Stephanie Straaten konnte sich über ein Rekordspendenaufkommen in 2019 von 65.000 Euro freuen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elisabeth Keldenich

8000 Euro sind allein durch die Wischtuch-Aktion der kfd im Rhein-Kreis-Neuss zusammengekommen. 15.000 Euro, die zusätzlich zur „normalen“ Spende von jährlich 50.000 Euro zu verzeichnen sind, werden für den Neubau einer Kinderstation in Gihanga eingesetzt. Hintergrund ist ein Bericht der Schwestern Beatrice und Yolanda. Die beiden Ordensfrauen überlebten 2011 schwer verletzt Überfälle in Burundi und leben seitdem in Neuss.

An ihre frühere Wirkungsstätte kehren sie nur besuchsweise zurück. Bei einem Aufenhalt im vergangenen Jahr erlebten sie die verheerenden Zustände der sogenannten Station, in der die kranken Kinder zu dritt in einem Bett ausharren mussten. Pro Jahr werden dort 40.000 Kinder medizinisch versorgt. Die Finanzierung des Neubaus mit 30.000 Euro ist gesichert, denn inzwischen sind zusätzliche 15.000 Euro eingegangen, wenn auch aus traurigem Anlass. Am 8. Januar 2020 verstarb Anneliese Dorsemagen, die langjährige (Ehren)Vorsitzende des Burundi-Komitees. Zu ihrer Beerdigung füllte sich das Spendenkonto erneut. Einen Neubau hatte sich Anneliese Dorsemagen noch auf die Fahne geschrieben.

Die von den Neusser Augustinnerinnen 1966 gegründeten Gesundheitszentren in Gihanga und Gitaramuka wurden 1989 an zwei einheimische Orden übergeben: Gihanga an die „Bene-Umukama-Schwestern“, Gitaramuka an die „Bene-Bikira-Schwestern“. Beide Zentren haben sich zu echten Versorgungseinheiten mit Hospitälern entwickelt, die seitdem finanzielle Unterstützung aus Neuss als Hilfe zur Selbsthilfe erhalten: „Schmutziges Wasser verursacht bei immer mehr Menschen Malaria, Cholera oder TBC“, erzählen die Schwestern Beatrice und Yolanda, die viele Informationen aus erster Hand von durch ihre Mitschwestern in Gihanga bekommen. Zudem gefährdet die unsichere politische Lage das Leben der Menschen.