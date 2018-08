Neuss: Rekord-Regiment beim Schützenfest

Schützenfest in Neuss : Komitee stellt Programm für die Festtage vor

Neuss Das Komitee um Schützen-Präsident Martin Flecken hat vor dem Oberstehrenabend am Samstag in der Neusser Stadthalle einen Ausblick auf das Schützenfest, das am letzten August-Wochenende gefeiert wird, geworfen.

Traditionell stellte der Neusser Bürger-Schützen-Verein dabei das Programm für die Festtage vor. Die Regimentsstärke hat im Vergleich zum Vorjahr noch einmal leicht zugenommen. „Insgesamt werden wir 7705 Schützen und Musiker auf die Straße bringen“, sagt Holger Schöpkens, Schriftführer des Neusser Bürger-Schützen-Vereins. Das sind zwei Mann mehr als im Vorjahr. Es ist damit das stärkste Neusser Schützen-Regiment aller Zeiten. Ein deutliches Plus gibt es bei den Schützen mit 58 Mann, während 56 Musiker weniger dabei sein werden.

Auch am Samstagabend beim Fackelzug können sich die Besucher auf ein stimmungsvolles Bild freuen. Insgesamt 99 Fackeln werden dabei zu bewundern sein. Das ist zwar etwas weniger als in den besonders starken Jahren 2015 bis 2017, als es jeweils mehr als 100 Fackeln waren, bleibt aber auf hohem Niveau.

Eine neue Ära hat im Komitee begonnen. Martin Flecken („Ich bin zum 46. Mal auf dem Markt dabei“) geht in sein erstes Schützenfest als Präsident. Er hat die Nachfolge von Thomas Nickel angetreten, der zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde. Achim Robertz ist neuer Schützenmeister, zudem rückten Philipp Mehdorn und Tobby Weskamp ins Komitee. Am Schützenfest-Samstag, 25. August, gibt es um 16.15 Uhr auf dem Markt einen Zapfenstreich zu Ehren des Ehrenpräsidenten. Beim Platzkonzert am Sonntag, 19 Uhr, auf dem Markt wird in diesem Jahr der Musikverein Ingerkingen nicht dabei sein. Achim Robertz ist zuversichtlich, die Musiker 2019 wieder in Neuss begrüßen zu können.



Als Ehrengäste am Schützenfest-Sonntag werden NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der Bischof von Mainz, Peter Kohlgraf, sowie IHK-Präsident Elmar te Neues erwartet. Für Peter Kohlgraf ist es ein Wiedersehen mit Neuss: Der 51-Jährige war von 2009 bis 2012 Schulpfarrer am Gymnasium und am Berufskolleg Marienberg sowie Subsidiar im Seelsorgebereich Neuss-Mitte.

Beim Schützenfest gibt es eine ganze Reihe Jubiläen. 134 Schützen haben Grund auf besondere Jahrestage anzustoßen, zudem feiern je fünf Züge ihr 25- beziehungsweise 50-Jähriges.

(abu)