Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : Neusser Reisebüros ziehen die Reißleine

Das Europa-Reisebüro am Glockhammer schließt nach 44 Jahren - wegen Corona. Foto: Christoph Kleinau

Neuss In Neuss ziehen die ersten Reisebüros coronabedingt einen Schlussstrich. Nach 44 Jahren schließt nun eine Filiale am Glockhammer. Doch auch an anderen Standorten sorgt Corona für Existenzangst – die wohl so schnell nicht schwinden wird.