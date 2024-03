Nach Farb-Attacke in Neuss Denkmal-Reinigung weit fortgeschritten

Wer hat das Schützen-Denkmal auf dem Neusser Hamtorplatz eingefärbt? Auch Tage nach der pinken Attacke auf die beiden Bronze-Figuren in der Innenstadt ist diese Frage weiterhin unbeantwortet. Bei der Polizei, so teilte man am Dienstag auf Nachfrage mit, hat es bisher keinen einzigen Hinweis auf den oder die Täter gegeben.