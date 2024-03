Farb-Attacke in Neuss Reinigung von beschmiertem Denkmal hat begonnen

Mit der begonnenen Reinigung dürfte ein Vorstoß von Roland Sperling wohl vom Tisch sein. Der Vorsitzende der Fraktion Linke/Tierschutz hatte in einer Mail an unsere Redaktion am Wochenende den Wunsch geäußert, das Denkmal nicht zu reinigen und stattdessen einfach Pink zu lassen. Damit man von „Kunst" reden könne, bedürfe ein Werk eines „Moments der Andersheit", wie es einst der deutsche Philosoph und Soziologe Theodor W. Adorno beschrieben habe. Kunst müsse demnach über die reine Darstellung des sinnlich Wahrnehmbaren hinausweisen. „Gemessen an diesem Kriterium handelt es sich bislang bei dem Schützendenkmal nicht um Kunst, sondern – mit einigem Wohlwollen – nur um Kunsthandwerk“, sagt Sperling und fügt angriffslustig hinzu: „Abgesehen von tibetanischen Touristen hat sich noch keiner gefragt, was das Thema des Denkmals ist.“