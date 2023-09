Reinigung in Neuss Die Innenstadt wird herausgeputzt

Für die regelmäßige gründliche Reinigung des Straßenzuges in der Neusser Innenstadt wurde eine Kehrmaschine der AWL Neuss jetzt mit Spezialbürsten ausgestattet. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, lassen sich mit diesem „Schrubb-Vorsatz“ die Granitsteine vom Büchel bis Niedertor auch vom intensiven Grauschleier befreien. Der ist für die üblicherweise seitlich an den Kehrmaschinen angebrachten Bürsten zu hartnäckig.