Vom Hobby zum Beruf : Neusser baut Terrarium für Sea Life in Oberhausen

Neuss Der Hoistener Reiner Hoppe hat sich auf Terrarienbau spezialisiert. Jetzt hat er ein Aqua-Terrarium für Sea-Life in Oberhausen gebaut.

Bevor Hoppe unter die Terrarienbauer ging, studierte er visuelle Kommunikation in Düsseldorf und machte sich anschließend mit einer eigenen Werbeagentur selbstständig, die er 35 Jahre lang leitete. Hoppe interessierte sich schon lange erst für Aquaristik und schließlich für Terristik und spielte mit dem Gedanken, ein eigenes Terrarium für zu Hause zu bauen. „Ich habe mich in Foren erkundigt, wie man so etwas macht, aber die angebotenen Landschaften gefielen mir nicht“, so der 64-Jährige. So entwickelte er seinen eigenen Stil und baute das erste Terrarium, das auch heute noch in seinem Wohnzimmer steht. „Mein Studium hat mir geholfen, vorher zu wissen, wie es nachher aussehen wird“, erzählt Hoppe. Nachdem er sein Werk in einem Terrarien-Forum veröffentlichte kamen erste Anfragen, ob man bei ihm ein solches Terrarium kaufen könne. Hoppe-Terrarienbau-Exclusiv begann als zweites Standbein neben der Werbeagentur. Nun widmet sich Hoppe gemeinsam mit einem fünfköpfigen Team voll und ganz dem Terrarienbau. Heute beliefern sie Kunden von Deutschland bis in die Schweiz und Italien und bieten ihnen individuelle Beratung. Ihre Terrarien stehen unter anderem im Zoo Landau, im Zoo Duisburg, im „Haus Natur und Umwelt“ in Berlin und jetzt auch in „Sea-Life“ in Oberhausen. „Nichts ist unmöglich“, so Hoppe. Aufträge lehne er nur ab, wenn Kunden ein Terrarium wollen, welches nicht tiergerecht ist, ansonsten sei fast alles realisierbar. „Wir haben eine Lieferzeit von acht bis zwölf Wochen und können jede Art von Terrarium innerhalb von drei Wochen bauen“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Preislich gehören die Terrarien von Hoppe zu den teuersten in Deutschland, um die 4000 Euro koste ein normal großes Terrarium mit technischer Komplettausstattung.