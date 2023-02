Reiner Breuer ganz privat Einfach „rührend“ - der Kochclub des Neusser Bürgermeisters

Sieben Neusser Männer – alle Anfang bis Mitte 50 – versammeln sich um Herd und Küchenplatte, um ein ausgefeiltes Drei-Gang-Menü zu kochen. Einer von ihnen: der Neusser Bürgermeister Reiner Breuer. Sein Männer-Kochclub besteht aus langjährigen Freunden und so oft es seine Termine zulassen, ist er bei den monatlichen Events dabei. „Das sind vor allem meine Freunde aus Norf von früher,“ so der erste Bürger der Stadt, der selber in dem Stadtteil aufgewachsen ist und das dortige Gymnasium besucht hat.