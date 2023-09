Singer-Songwriter Konzerte in Neuss Ein erzählender Poet im Kulturkeller

Den Saisonauftakt hat der gebürtige Norweger Reidar Jensen gemacht, der mit dem Multiinstrumentalisten Reinhard Wolters zum Konzert nach Neuss gekommen ist. Die Quelle für Jensens Lieder über das Leben und die Menschen mit ihren Gefühle und Ambitionen ist in dessen eigener Biografie zu suchen. Der im norwegischen Bergen geborene Jensen kam Anfang der 70er-Jahre zum Studieren nach Deutschland und verdiente später sein Geld als weltweit gefragter IT-Manager. Dort fand er auch die Sujets, die er nun in seinen Songs künstlerisch verarbeitet. Das sind mal ganz private Themen, wie beispielsweise ein Lied über das „Live In My Guitar“ oder ein anrührend intimer „Silent Love Song“, oder auch weltpolitische Großwetterlagen, wie er sie zum Beispiel in „Warriors For Peace“ besingt.