Kostenpflichtiger Inhalt: Politik in Neuss spricht von Schikane : Regionalrat blockiert Umwidmung von „Pierbug alt“

Die Stadt möchte aus dem alten Fabrikstandort ein gemischtes Quartier mache. Bevor der Regionalrat der dafür erforderlichen Regionalplanänderung zustimmen will, soll die Stadt darlegen, wo sie ersatzweise Gewerbeflächen neu ausweisen will. Foto: Christoph Kleinau/Chrostoph Kleinau

Neuss Ingeborg Arndt (Grüne) spricht von Schikane, Sascha Karbowiak (SPD) von einem „bösen“ Spiel. Was beide so in Rage bringt, ist ein Beschluss des von Landrat- Hans-Jürgen Petrauschke (CDU) geleiteten Regionalrates, dem von der Stadt vorgetragenen Wunsch auf Änderung des Regionalplanes in Sachen „Pierburg alt“ nicht zu entsprechen.