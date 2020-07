Kostenpflichtiger Inhalt: Sechs Wochen Bauzeit : Regiobahn erneuert Brücke über Nordkanal

Die 1873 aus Backsteinen gemauerte Bogenbrücke über den Nordkanal wurde am Montag abgebrochen. Das Nachfolgebauwerk soll am 5. August eingehängt werden. Das geht mit einer Vollsperrung der Viersener Straße einher. Foto: Christoph Kleinau

Nordstadt Die Regiobahn will ihre Strecke zweigleisig ausbauen und muss dazu auch eine neue und breitere Brücke errichten. Das fast 150 Jahre alte Vorgängerbauwerk wurde am Montag abgebrochen. Die neue soll am 12. August in Betrieb gehen.