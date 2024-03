Schützenfest in Neuss Regimentsspitze wiederholt die „Aktion 333“ für den NBSV

Die „Aktion 333“ zugunsten des Neusser Bürger-Schützen-Vereins erlebt eine Neuauflage. Im vergangenen Jahr hatten Oberst Bernd Herten und sein Adjutant Stefan Lülsdorf dieses besondere Sponsoring-Modell ausprobiert, um so dem NBSV in seinem Jubiläumsjahr die stattliche Summe von mehr als 50.000 Euro in die Kasse zu spülen. Doch weil man etwas Geld extra immer gut gebrauchen kann, ruft die Regimentsspitze am Sonntag, 14. April, genau 333 Brauchtumsfreunde zur Wiederholung auf und engagiert sich persönlich auch. Denn wer sich zu diesem schützenfestlichen Vormittag im Gare du Neuss über die Internetseite des Vereins (schuetzenfest-neuss.com) anmeldet, wird auf Kosten der beiden Höchstchargierten mit Speis und Trank bewirtet. Die Musik kommt von befreundeten Kapellen gratis dazu, im Vorjahr beteiligten sich gleich sechs von ihnen. Meldet man sich an, muss man im Gegenzug eine Zahlungsverpflichtung akzeptieren, die reine Glückssache ist. Denn unter notarieller Aufsicht werden Lose gezogen. Wer als Erster aufgerufen wird, kommt mit einem zu zahlenden Euro glimpflich davon. Dieses Glück hatte im Vorjahr der neue Jägerhauptmann Heiko Froitzheim. Wer als Letzter namentlich aufgerufen wird, zahlt 333 Euro. Damit das nicht ganz so weh tut, wurden im Vorjahr die „Glückpilze“ mit den Losen 331, 332 und 333 mit Hilfe von Sponsoren besonders ausgezeichnet.