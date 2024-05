Zeichen der Solidarität Regenbogen-Fahne am Neusser Rathaus gehisst

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Stadt Neuss während des sogenannten Pride-Month – ein Monat, der der Feier und dem Gedenken an den Stolz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern gewidmet ist, – ein Regenbogen-Banner im Glaskasten des Rathauses angebracht. „Die Regenbogenflagge am Rathaus steht für die queere Gemeinschaft sowie für die demokratischen Werte, für die die Europäische Union steht“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.