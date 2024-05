Reformationskirchengemeinde Neuss Ein Seelsorger der Veränderung

Geboren wurde der Seelsorger 1958 in Ostpreußen. Aus Polen ausreisen durfte seine Familie dann 1962. Sie fand in Wuppertal eine neue Heimat, wo Burdinski aufwuchs. Als Spross eines sehr protestantischen Elternhauses entschied er sich früh, Theologie studieren zu wollen. Diese Studien nahm er in Wuppertal auf, setzte sie in Bochum und Bonn fort und schloss sie in Wuppertal ab.