Ferienprogramm in Neuss : Spielspaß XXL bei der Reformationsgemeinde

Ferienprogramm in Neuss

Die Ferienfreizeit in der Reformationskirche bietet ein breites Angebot für die Kinder und Jugendlichen an. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Insgesamt 30 Kinder haben am Ferienprogramm der evangelischen Reformationskirchengemeinde teilgenommen. Unter Betreuung von Jugendleiterin Ingrid Dreyer und ihren ehrenamtlichen Mitarbeitern haben sie viel erlebt.

Neuss Im Jugendzentrum der evangelischen Reformationskirche geht es lebhaft zu. 30 Kinder sitzen an drei Tischen, trinken Wasser, genießen einen Traubensnack und versuchen, sich die Namen ihrer „Kollegen“ zu merken. Dabei helfen selbst gestaltete Namenskarten, von jedem gut sichtbar an die Brust geheftet.

Der Geräuschpegel ist aber nicht so hoch, um die Ankündigung von Jugendleiterin Ingrid Dreyer zum Tagesprogramm nicht mitzubekommen: Gleich geht es zum Spielplatz an der Joostenallee, auf dem ein Parcours auf die Kinder wartet. Denn das Thema Spielen steht im Mittelpunkt der zweiten Woche der diesjährigen Ferienaktion der evangelischen Reformationskirchengemeinde.

Ingrid Dreyer, seit 2001 hier tätig, und ein Team aus acht Ehrenamtlern haben einen bunten Strauß zusammengestellt. Es gibt Gruppen-, Gesellschafts- und Brettspiele. „‚Halma‘ und ‚Mensch ärgere Dich nicht‘ werden wieder neu entdeckt“, sagt Ingrid Dreyer. Jeden Tag gibt es ein von den Ehrenamtlern verfasstes „Anspiel“, das die gleichwertige Berechtigung aller Spiele deutlich macht. In Bastelaktionen gestalten die Kinder auch Spiele selbst oder bemalen Stofftaschen.

Was junge Menschen am Schützenwesen fasziniert

Freunde sollt ihr sein : Was junge Menschen am Schützenwesen fasziniert

Passionsmusik mit „Pipes & Reeds“ in Reformationskirche

Neusser Konzert : Passionsmusik mit „Pipes & Reeds“ in Reformationskirche

Jugendarbeit in Neuss

Jugendarbeit in Neuss : Das erste interkulturelle Jugendzentrum

Zum Abschluss bekommt jeder Spielfiguren als Erinnerungsgeschenk. Aber auch ein besonderer Ausflug wartet: In einer Halle in Düsseldorf versuchen sich die Kinder im Moonlight-Minigolf – bei Schwarzlicht kommt alles Weiße sehr gut zu Geltung.

Also gilt die Devise: weiße T-Shirts anziehen! Der Weg wird mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewältigt. Das hat den Nebeneffekt, dass die Kinder so den richtigen Umgang mit dem Öffentlichen Nahverkehr lernen, erklärt Ingrid Dreyer. Außerdem hat sie das „Hitch“ in Neuss für die Vorführung des Films „Ralph reichts“ gemietet.