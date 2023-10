Umzug nach Neuss Gnadental 1500 Kisten schleppen für die neue Rita-Süssmuth-Realschule

Noch wuseln die Umzugsmänner durch die ehemalige Sekundarschule in Gnadental. Umzugskartons stehen im Foyer, Vitrinen, Topfpflanzen, fein säuberlich aufgereiht. Eine gewisse Hektik liegt in der Luft, es werden Wände gestrichen und Möbel aufgebaut. Ab dem kommenden Montag, 8 Uhr, sollen hier nämlich die 481 Schüler der Neusser Realschule und ihre Lehrer rumwuseln. Bis dann muss alles fertig sein. Respektive fast alles: „Der Umzugsplan ist sehr sportlich“, sagt Sandra Klüser-Hanné, Schulleiterin der Realschule. Das Kollegium hilft mit beim Kisten ein- und auspacken. 1500 Kartons sind es insgesamt, hinzu kommen unzählige Rollwagen und Sondertransporte. In Holzheim leeren sich jetzt die Klassenräume, an der Gnadentaler Allee werden sie neu eingerichtet.