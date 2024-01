Reaktionen auf Scharia-Polizei-Skandal in Neuss „Radikalisierung findet in Hinterhöfen statt"

Wie kann es so weit kommen? Diese Frage steht nach den Ereignissen an der Gesamtschule Nordstadt, die unsere Redaktion am Donnerstag öffentlich machte, nun im Vordergrund der Diskussion. Kostenpflichtiger Inhalt Vier Oberstufenschüler (drei davon bereits volljährig) führten sich demnach in der Schule auf der Furth als „Scharia-Polizei“ auf und forderten von Mitschülern und Lehrern die Einhaltung strikter islamischer Regeln – unter anderem soll von Geschlechtertrennung und Verschleierung die Rede gewesen sein.