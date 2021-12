Reaktionen auf Messer-Angriff an Neusser Schule : Eine „neue Dimension“ von Gewalt

Der Schock an der Gesamtschule Nordstadt sitzt immer noch tief. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Neuss-Nordstadt Der Messer-Angriff auf einen Schüler der Gesamtschule Nordstadt in Neuss sorgt für erhöhte Polizeipräsenz an der Leostraße. Was Polizei und Staatsanwaltschaft bislang über den Täter und seine mutmaßlichen Motive wissen.