So reagieren Fahrgäste in Neuss Bye, bye, Maskenpflicht

Die weiße FFP2-Maske hat André Kremers in der linken Tasche seiner blauen Jacke stets griffbereit. Nur noch wenige Minuten bis er sie wieder zücken und aufsetzen muss, ehe er in den Bus steigt, um zu seiner Arbeitsstelle nach Norf zu fahren. Knapp zweieinhalb Stunden täglich pendelt der Giesenkirchener nach eigenen Angaben. Und ebenso lange gilt es für ihn, Mund und Nase zu bedecken. Doch an diesem verregneten Dienstag ist es das letzte mal verpflichtend – denn ab Mittwoch ist die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr offiziell passé. „Ich freue mich schon darauf, besser atmen und den Menschen wieder ins Gesicht schauen zu können“, sagt Kremers während er an der Haltestelle Zolltor wartet.