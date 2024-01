Reaktionen auf Kaufhof-Pläne von Neusser Architekten So denkt die Politik über das Kaufhof-Areal

In Teilen, etwa mit der Idee einer Markthalle, böten die beiden Entwürfe bereits einiges in dieser Richtung. Büchler kann sich aber auch völlig andere Ansätze vorstellen, die neue Nutzergruppen in den Gebäudekomplex und die Stadt locken könnten. Neben Kultur- und Bildungsangeboten könne das Kaufhof-Areal zum Beispiel Standort für Start-ups werden, wobei der CDU-Politiker nicht nur Büros, sondern auch einen sogenannten Makerspace im Sinn hat. Makerspaces sind Orte mit Werkstattcharakter, an denen Gründer oder Jungunternehmen mithilfe von modernen, digitalen Verfahren, etwa 3-D-Druckern oder Spritzgussmaschinen, Prototypen oder Produkte herstellen und testen können. „Das geht am besten an Orten im realen Leben, wo es Platz für Begegnungen, Gespräche und gegenseitige Impulse gibt“, so Büchler. Einen geschlossenen Campus brauche es dafür nicht, auch nicht die Umwandlung des kompletten Kaufhof-Komplexes: „Wenn es gelingen würde, in der Gesamtplanung, zum Beispiel neben einer Markthalle und Wohnen, ein solches Element zu platzieren, wäre das schon gut.“ Damit habe Neuss die Chance, sich auch überregional wahrnehmbar zu profilieren und Anziehungskraft zu gewinnen.