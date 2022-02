Neuss reagiert auf Krieg in der Ukraine : Die Trauer trägt Blau-Gelb

Der Raum der Kulturen zeigte bei Instagram Flagge. Foto: Screenshot - Instagram

Neuss Die Kriegsbilder aus der Ukraine reißen nicht ab und lösen weltweit ein Gefühl der Ohnmacht aus. Doch einige Menschen haben sich dagegen entschieden, tatenlos zuzusehen – auch in Neuss.

Von Natalie Urbig und Simon Janßen

Ein Beispiel ist Anna Adamovych. Sie ist die Vorsitzende des Raums der Kulturen in Neuss. „Solidarität ist gut, aber Unterstützung ist besser“, sagt sie. So soll in den kommenden Tagen ein Konto eröffnet werden, auf dem Spenden für Soldaten und Menschen in der Ukraine gesammelt werden. „Wir haben direkte Kontakte zu Vereinen in der Ukraine, die uns bei der Koordination helfen“, erzählt sie. Ebenso werden humanitäre Hilfe und Informationen für Menschen, die flüchten müssen, angeboten. Dabei werde eng mit Kooperationsvereinen in Polen gearbeitet. „Wir werden viel koordinieren und auf Anfragen reagieren“, sagt sie.

Bert Römgens von der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf/Neuss zeigt sich schwer erschüttert ob des Kriegszustandes mitten in Europa. Ein Großteil der Mitglieder der Jüdischen Gemeinde in Neuss und Düsseldorf hat ukrainische Wurzeln. Darum habe man seit Donnerstag ein Notfall-Telefon eingerichtet. „Viele machen sich Sorgen um ihre Verwandten, Freunde und Nachbarn in der Heimat“, sagt Römgens. Unter der eingerichteten Nummer machen Mitarbeiter der Sozialabteilung fachpraktische Hilfsangebote – ein Beispiel sind Fragen über mögliche Ausreisen von Familienmitgliedern –, aber auch psychologische Betreuung werde ermöglicht. Um ein Zeichen zu setzen, wird die Jüdische Gemeinde in Düsseldorf am Samstagabend auf dem Synagogenvorplatz zudem eine Mahnwache abhalten. Auch ein Friedensgebet wird es geben.

Marion Werner, Politiklehrerin am Berufsbildungszentrum (BBZ) Neuss-Weingartstraße, erteilt sich selbst durch die schrecklichen Ereignisse auch einen pädagogischen Auftrag. So werde sie das Thema, sobald der Unterricht nach Karneval wieder aufgenommen wird, mit ihren Schülern besprechen – und dabei vor allem die Rolle der Zuhörerin einnehmen. Schließlich gebe es einige Schüler mit ukrainischen Wurzeln, denen sie Raum geben möchte, ihre Ängste und Bedürfnisse zu äußern. Auch in der Funktion als Europaschule werde man zeitnah Stellung nehmen und aktiv werden, um nicht nur stumm zuzugucken, wie Marion Werner sagt. Wie genau das geschehen soll, werde in den kommenden Tagen ausgelotet.